WhatsApp фактически отключили в РФ: домен исчез из DNS РКН

Домен WhatsApp.com полностью исчез из DNS-серверов Роскомнадзора (НСДИ), что фактически лишило пользователей в России прямого доступа к мессенджеру. Аналогичный механизм ранее применялся в отношении YouTube.

В результате устройства, использующие российские IP-адреса, перестали получать IP-адреса сервиса, из-за чего WhatsApp не открывается без подключения через VPN.



Формально сервис не блокируется на уровне приложений, однако его доменное имя больше не включено в инфраструктуру национальной системы доменных имен. Изменения произошли 10 февраля 2026 года без какого-либо официального предупреждения или публичных разъяснений.



В DNS-зоне Роскомнадзора при этом сохранились лишь технические домены, такие как whatsapp.net, которые не обеспечивают полноценный доступ к мессенджеру.



По сути, WhatsApp оказался недоступен для большинства пользователей в России, а обход ограничений возможен только при использовании средств анонимизации трафика.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что после замедления Telegram в России под ограничения попал и YouTube. РКН удалил домены видеохостинга со своих DNS-серверов. В результате пользователи больше не могут открыть даже сам сайт сервиса.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»