ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ

Ночью, 11 февраля операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу.



Сообщается, что Волгоградский НПЗ является одним из ключевых нефтеперерабатывающих активов РФ и принадлежит компании «Лукойл». Его проектная мощность составляет до 14—15 миллионов тонн нефти в год, что делает предприятие стратегически важным элементом российской топливно-энергетической системы.



После проведенной модернизации завод выпускает значительные объемы бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-5». Продукция предприятия обеспечивает топливом южные регионы РФ, а также используется в системе военной логистики, включая снабжение инфраструктуры и перевозок.



Кроме того, Волгоградский НПЗ входит в число крупнейших налогоплательщиков региона, формируя заметную часть доходов областного бюджета. Завод также играет важную роль в экспортном потенциале российских нефтепродуктов: после 2022 года поставки были в значительной степени переориентированы на рынки Азии и Ближнего Востока.



Как подчеркивается в сообщении, подобные объекты являются не просто промышленными предприятиями, а элементами «топливной безопасности, логистики и валютных поступлений противника».



Остановка или повреждение таких заводов приводит к разрыву цепочек поставок, снижению бюджетных доходов и сбоям в работе всей системы обеспечения.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ в Волгограде РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»