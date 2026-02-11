Охват вместо штурма: наступление РФ на Константиновку буксует

Армия РФ пытается реализовать многоходовую операцию на Донбассе, делая ставку не на прямой штурм, а на охват и изматывание обороны ВСУ. По оценкам военных аналитиков, ключевая цель — агломерация «Дружковка—Константиновка» с последующим выходом к Краматорску.



Без взятия Дружковки, отмечают эксперты, «захват Славянско-Краматорской агломерации невозможен». Основные усилия противника сосредоточены на юго-восточных подступах к Константиновке — в районах Яблоновки, Ильинки и Белой Горы.



Оккупанты действуют малыми штурмовыми группами, пытаясь проникать через лесные массивы, однако закрепиться не удается: город остается серьезным оборонительным барьером. Дополнительные сложности создают проблемы со связью, включая отключение терминалов Starlink, что «свело инфильтрацию малыми группами почти к нулю».



Параллельно российское командование наращивает давление с востока — вдоль Бахмутки и трассы М03, а также готовит атаки с юга и юго-запада, стремясь расширить зону давления и создать условия для окружения. Несмотря на концентрацию значительных сил, продвижение остается минимальным — менее километра за несколько недель боев.



Аналитики отмечают, что затяжной характер сражений и низкие темпы наступления ставят под сомнение реализацию планов РФ по быстрому выходу к Краматорску и рискуют сорвать наступательную кампанию 2026 года.



Напомним, геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в северной части поселка Новый Донбасс.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»