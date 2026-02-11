«Белые ангелы» пешком вывели семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки

Из прифронтовой Алексеево-Дружковки полицейские эвакуировали семью с ребенком. Об этом сообщили в МВД Украины.



Из-за постоянных артиллерийских обстрелов и атак беспилотников спецподразделению «Белые ангелы» пришлось действовать в пешем порядке. Служебный транспорт полицейские оставили в укрытии, чтобы не подвергать людей дополнительной опасности.



Правоохранители пешком добрались до дома, помогли семье собрать необходимые вещи и вывели их в безопасное место. Эвакуация проходила в условиях повышенной угрозы, однако операция завершилась успешно — никто не пострадал.

Напомним, в полиции «Новостям Донбасса» рассказали, где сейчас активно эвакуируют детей в Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»