Четыре человека погибли, трое ранены в результате российских ударов в Днепропетровской области

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В результате российских атак в Днепропетровской области сегодня погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Под ударами оказались несколько громад Синельниковского района — Роздорская, Покровская, Васильковская и Богиновская. Вследствие обстрелов вспыхнули пожары, были разрушены два частных жилых дома.



Спасатели работали на местах попаданий и доставали людей из-под завалов. Из разрушенного дома чрезвычайникам удалось извлечь раненого мужчину. Также пострадали две женщины, которым оказали помощь. Четыре человека спасти не удалось — их тела сотрудники ГСНС деблокировали из-под завалов разрушенных построек.



Кроме того, обстрелам подвергся Никопольский район. Под огнем находились город Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и автомобили, полностью уничтожен автобус.

Напомним, дрон РФ ударил по авто семейной медицины в Изюмском районе. Погибла женщина.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»