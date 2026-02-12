Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Левом берегу Киева после российской атаки в жилом доме обнаружен двигатель БпЛА
12 февраля 2026, 08:28

На Левом берегу Киева после российской атаки в жилом доме обнаружен двигатель БпЛА

Фото: Нацполиция Украины

В результате ночной атаки по Киеву пострадали два человека — полиция фиксирует последствия военных преступлений.

Ночью, 12 февраля, российские войска нанесли прицельный удар по Левому берегу Киева. Под обстрел попали жилые кварталы, в результате чего были повреждены многоквартирные дома и припаркованные автомобили.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Дарницком районе столицы. Обломки беспилотного летательного аппарата повредили фасад многоэтажного жилого дома. В одной из квартир на последнем этаже специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли реактивный двигатель от вражеского дрона.

По информации полиции Киева, по состоянию на 7:30 утра известно о двух пострадавших в результате атаки — мужчине и женщине. Правоохранители продолжают документировать последствия удара и фиксируют факты военных преступлений, совершенных российской армией против гражданского населения.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Напомним, четыре человека погибли, трое ранены в результате российских ударов в Днепропетровской области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Киев левый берег
удар российского беспилотника
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
Силы обороны нанесли удар по ракетному арсеналу РФ в Волгоградской области Силы обороны нанесли удар по ракетному арсеналу РФ в Волгоградской области
12 февраля, 08:03
«Белые ангелы» пешком вывели семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки «Белые ангелы» пешком вывели семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
11 февраля, 21:55
Охват вместо штурма: наступление РФ на Константиновку буксует Охват вместо штурма: наступление РФ на Константиновку буксует
11 февраля, 21:03
ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ
11 февраля, 20:32
Разрушенные россиянами дома в Алексеево-Дружковке. «Белый ангел» эвакуировал семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
11 февраля, 14:24
Продвижение россиян в районе Бондарного и Никифоровки. Фото: карта DeepState В DeepState заявили об оккупации Бондарного на Донетчине: в ВСУ ответили
11 февраля, 13:42
