На Левом берегу Киева после российской атаки в жилом доме обнаружен двигатель БпЛА

Фото: Нацполиция Украины

В результате ночной атаки по Киеву пострадали два человека — полиция фиксирует последствия военных преступлений.



Ночью, 12 февраля, российские войска нанесли прицельный удар по Левому берегу Киева. Под обстрел попали жилые кварталы, в результате чего были повреждены многоквартирные дома и припаркованные автомобили.



Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Дарницком районе столицы. Обломки беспилотного летательного аппарата повредили фасад многоэтажного жилого дома. В одной из квартир на последнем этаже специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли реактивный двигатель от вражеского дрона.



По информации полиции Киева, по состоянию на 7:30 утра известно о двух пострадавших в результате атаки — мужчине и женщине. Правоохранители продолжают документировать последствия удара и фиксируют факты военных преступлений, совершенных российской армией против гражданского населения.

Напомним, четыре человека погибли, трое ранены в результате российских ударов в Днепропетровской области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»