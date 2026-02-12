Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ГУР перехватило приказ РФ расстреливать пленных ВСУ
12 февраля 2026, 09:59

ГУР перехватило приказ РФ расстреливать пленных ВСУ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченную аудиозапись, на которой российский офицер отдает преступный приказ о расстреле украинских военнопленных.

По данным ГУР, украинские разведчики перехватили разговор военнослужащих армии РФ, которые обсуждали подготовку к штурмовым действиям в районе города Гуляйполе Запорожской области.

В ходе диалога один из командиров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ прямо приказывает убивать украинских защитников в случае их попадания в плен.

В перехвате звучит прямая речь с использованием нецензурной лексики, где командир фактически призывает «брать в плен и расстреливать».



В ГУР подчеркивают, что подобные приказы являются военным преступлением и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Украинская разведка заявляет: за каждое преступление против украинского народа виновные понесут неизбежную ответственность.

ТЕГИ

Места
Гуляйполе
Прочее
расстрел военнопленных
Организации
ГУР МО Украины

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
