ГУР перехватило приказ РФ расстреливать пленных ВСУ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченную аудиозапись, на которой российский офицер отдает преступный приказ о расстреле украинских военнопленных.



По данным ГУР, украинские разведчики перехватили разговор военнослужащих армии РФ, которые обсуждали подготовку к штурмовым действиям в районе города Гуляйполе Запорожской области.



В ходе диалога один из командиров 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ прямо приказывает убивать украинских защитников в случае их попадания в плен.



В перехвате звучит прямая речь с использованием нецензурной лексики, где командир фактически призывает «брать в плен и расстреливать».







В ГУР подчеркивают, что подобные приказы являются военным преступлением и грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Украинская разведка заявляет: за каждое преступление против украинского народа виновные понесут неизбежную ответственность.