Армия РФ атаковала Краматорск: под удар попали спасатели, повреждены многоэтажки и есть раненые

Последствия атаки на Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

11 февраля в 20:45 российские войска FPV-дроном на оптоволокне ударили по автомобилю в одном из микрорайонов города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



В 21:03 беспилотник «Молния-2» попал в многоэтажку в спальном районе города.



В 22:58 оккупанты дроном «Молния-2» атаковали спасателей.



12 февраля в 03:13 и 03:16 зафиксировали удары по многоквартирному сектору.



По предварительной информации, ранения получили два человека – парень 18 лет и мужчина 39 лет.



Повреждены два десятка многоэтажных домов. Устанавливаются окончательные последствия ударов.

Напомним, что 11 февраля российская авиация сбросила авиабомбы на центр города Славянск Донецкой области, в результате чего есть попадание в дом и возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко