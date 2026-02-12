РФ обстреляла Харьковщину ракетами, КАБами, дронами

Фото: ГСЧС Харьковщины

За минувшие сутки под обстрелами оказались 15 населенных пунктов Харьковской области. Погибли три человека, 20 получили ранения, в том числе двое детей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В Бригадировке погибла 63-летняя женщина, ранены трое мужчин. В Золочеве пострадали двое подростков. В Барвенково ранения получили девять человек. В Лозовой погибли мужчина 55 лет и женщина 88 лет, еще шесть человек ранены.



По области применялись ракеты, КАБы и различные типы беспилотников. Повреждены жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.



Работы по ликвидации последствий завершены, спасатели работали под угрозой повторных ударов.

Фото: ГСЧС Харьковщины



Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 84 человека, всего зарегистрировано 18 680 эвакуированных.



На фронте зафиксировано 124 боевых столкновения: девять атак отражены на Южно-Слобожанском направлении, одну атаку отбили на Купянском направлении.

Напомним, за 11 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Константиновке.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»