Дроны ударили по центру Барвенково на Харьковщине, поезда не ходят

Российский удар по Барвенково. Фото: Харьковская ОВА

Накануне вечером, 11 февраля, российские войска атаковали центральную часть города Барвенково Харьковской области с помощью ударных беспилотников. Об этом сообщили в ГСЧС Харькова.



Одним из основных объектов удара стал супермаркет «Барвинок». В результате попадания по двухэтажному зданию магазина возник масштабный пожар: огнем было охвачено более 1500 квадратных метров. Постройка получила серьезные разрушения.



После первого удара российские войска нанесли повторный удар по городу. В результате были повреждены линии электроснабжения, многоэтажные жилые дома, гаражи, а также два легковых автомобиля.



По предварительной информации, в результате атаки пострадали 13 человек. По данным местных властей, ранения получили женщины в возрасте 63, 62, 57, 48, 44, 34 и две 33 лет, а также 27-летний мужчина.



По данным «Укрзализныци», участок «Лозовая—Барвенково—Краматорск» остается в зоне повышенной опасности. «Пассажиров на этом направлении перевозим автобусным объездом — стыковку обеспечено», отметили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки под обстрелами оказались 15 населенных пунктов Харьковской области. Погибли три человека, 20 получили ранения, в том числе двое детей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»