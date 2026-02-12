ВСУ поразили крупнейший арсенал ГРАУ под Волгоградом

Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе населённого пункта Котлубань Волгоградской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
New video from the scene showing constant explosions over the GRAU depot https://t.co/gLM3CoNztw pic.twitter.com/oi1XzMjNrm— Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 12, 2026
Речь идёт об одном из крупнейших складов боеприпасов российской армии. Удар был нанесён украинскими средствами дальнего поражения FP-5 «Фламинго». На объекте зафиксированы мощные взрывы и вторичная детонация.
Another video from Kotlubani, Volgograd Region, where GRAU (Main Rocket and Artillery Administration) warehouses were attacked. pic.twitter.com/ry6DlXJffw— Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 12, 2026
Кроме того, в городе Мичуринск Тамбовской области был поражён оборонный «Мичуринский завод Прогресс», производящий оборудование для авиационных и ракетных систем. По предварительным данным, на территории предприятия возник пожар.
In Michurinsk, Tambov Oblast, the Progress factory was hit for the second time.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 11, 2026
The factory manufactures:
Gyroscopic devices for stabilisation and control.
Course indicators and autopilots that provide navigation and automatic flight control.
Angular velocity sensors and… pic.twitter.com/IgSeTElfBn
Также на временно оккупированной территории Запорожской области, в районах Терпенье и Розовка, уничтожены склады боеприпасов противника.
Отдельно Генштаб подтвердил повреждение Волгоградского нефтеперерабатывающего завода: в результате удара 11 февраля выведена из строя установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-1, частично повреждена АВТ-3 и инфраструктурные объекты.
