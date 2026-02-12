Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ поразили крупнейший арсенал ГРАУ под Волгоградом
12 февраля 2026, 12:00

Прилет по ГРАУ. Прилет по ГРАУ.

Силы обороны Украины в ночь на 12 февраля поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе населённого пункта Котлубань Волгоградской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Речь идёт об одном из крупнейших складов боеприпасов российской армии. Удар был нанесён украинскими средствами дальнего поражения FP-5 «Фламинго». На объекте зафиксированы мощные взрывы и вторичная детонация.

Кроме того, в городе Мичуринск Тамбовской области был поражён оборонный «Мичуринский завод Прогресс», производящий оборудование для авиационных и ракетных систем. По предварительным данным, на территории предприятия возник пожар.

Также на временно оккупированной территории Запорожской области, в районах Терпенье и Розовка, уничтожены склады боеприпасов противника.

Отдельно Генштаб подтвердил повреждение Волгоградского нефтеперерабатывающего завода: в результате удара 11 февраля выведена из строя установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-1, частично повреждена АВТ-3 и инфраструктурные объекты.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

