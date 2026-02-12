Apple массово блокирует аккаунты россиян, чьи имя, фамилия и отчество совпадают с данными людей из американского санкционного списка. Под ограничения попадают обычные пользователи, не имеющие никакого отношения к санкциям.

В результате у владельцев таких аккаунтов отключаются покупки в App Store, перестают продлеваться подписки на Apple Music и iCloud+, а в профиле появляется требование отправить фотографию паспорта.



С 6 февраля пользователи сообщают о появлении плашки «Подтвердите свою личность» и уведомления о выявленном совпадении с санкционным списком США.



В американском санкционном перечне числится около 9 тысяч граждан России. Если среди них есть тезка или однофамилец, существует риск временно или полностью лишиться доступа к своему Apple ID и ранее купленному контенту.



По словам пострадавших, алгоритмы Apple автоматически сверяют ФИО, дату рождения и регион проживания, из-за чего под блокировку попадают люди с распространенными именами.



У части пользователей уже заморожены аккаунты с историей более десяти лет, включая личные архивы, резервные копии и фотографии, хранящиеся в iCloud. К 12 февраля количество жалоб заметно выросло, однако официальных комментариев или разъяснений от Apple на данный момент не поступало.

Напомним, домен WhatsApp.com полностью исчез из DNS-серверов Роскомнадзора, что фактически лишило пользователей в России прямого доступа к мессенджеру. Аналогичный механизм ранее применялся в отношении YouTube.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»