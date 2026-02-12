Войска России из артиллерии и БПЛА ударили по Константиновке: один человек погиб, еще четыре – ранены

11 февраля в 12:00 российские войска из ствольной артиллерии нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате обстрела погиб один человек, еще два – получили ранения.



Уже в 12:30 захватчики FPV-дроном ударили по гражданскому автомобилю. Машина повреждена. Пострадали два человека.

Напомним, что армия РФ атаковала город Краматорск на Донетчине, в результате чего под удар попали спасатели, повреждены многоэтажки и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко