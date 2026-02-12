Войска России из артиллерии и БПЛА ударили по Константиновке: один человек погиб, еще четыре – ранены

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
12 февраля 2026, 12:05

11 февраля в 12:00 российские войска из ствольной артиллерии нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

В результате обстрела погиб один человек, еще два – получили ранения.

Уже в 12:30 захватчики FPV-дроном ударили по гражданскому автомобилю. Машина повреждена. Пострадали два человека.

Напомним, что армия РФ атаковала город Краматорск на Донетчине, в результате чего под удар попали спасатели, повреждены многоэтажки и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ВИДЕО
Прилет по ГРАУ. ВСУ поразили крупнейший арсенал ГРАУ под Волгоградом
12 февраля, 12:00
Последствия атаки на оккупированный Луганск. Фото: соцсети БПЛА ночью атаковали оккупированный Луганск: под удар могла попасть подстанция, часть районов осталась без света
12 февраля, 10:39
Последствия атаки на Днепр. Фото: полиция Россия ночью ракетами и «шахедами» массированно ударила по Днепру: ранены младенец и четырехлетняя девочка
12 февраля, 09:43
Силы обороны нанесли удар по ракетному арсеналу РФ в Волгоградской области Силы обороны нанесли удар по ракетному арсеналу РФ в Волгоградской области
12 февраля, 08:03
«Белые ангелы» пешком вывели семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки «Белые ангелы» пешком вывели семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
11 февраля, 21:55
Охват вместо штурма: наступление РФ на Константиновку буксует Охват вместо штурма: наступление РФ на Константиновку буксует
11 февраля, 21:03

