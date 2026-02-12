Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина получила уникальный радар Lanza для Patriot и NASAMS
12 февраля 2026, 12:42

Украина получила уникальный радар Lanza для Patriot и NASAMS

Lanza LTR-25. Lanza LTR-25.

Испанское издание Xataka сообщило, что Украина получила современный радар Lanza LTR-25, который используется как ключевой элемент для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

По данным журналистов, поставка стала частью изменения политики Испании в отношении военной помощи Украине и закрыла критическую брешь в борьбе с дронами-камикадзе типа «Шахед» и ракетными ударами России.

Военный обозреватель WarTranslated в соцсети X отметил, что США долгое время отказывались передавать Украине подобные технологии, однако Испания согласилась на поставку. Оценочная стоимость системы составляет около 37 миллионов евро.

Радар Lanza способен обнаруживать воздушные цели на дистанции свыше 450 километров — от беспилотников и крылатых ракет до баллистических ракет и малозаметных самолётов.



Система разработана компанией Indra и уже применяется странами НАТО на восточном фланге. Она рассчитана на работу в условиях радиоэлектронной борьбы и интегрируется с западными комплексами ПВО, защищающими воздушное пространство Украины.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

