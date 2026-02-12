Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
12 февраля 2026, 14:40

ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области

Последствия российских обстрелов Донецкой области Последствия российских обстрелов Донецкой области

По данным Донецкой областной военной администрации, под за истекшие сутки под российские обстрелы попали несколько районов области.

Покровский район. В селе Золотой Колодязь Шаховской громады повреждены пять жилых домов. В населенном пункте Вольное разрушения получили три дома, в Торецком — два.

Краматорский район. В Николаевке повреждены 20 частных домов, две многоэтажки, мусоровоз, автокран и линия электропередачи. В Стародубовке ранен один человек.

В Малиновке повреждены семь домов и газопровод. В Райгородке пострадали два жилых дома. В Краматорске зафиксированы повреждения двух многоэтажных домов, административного здания и объектов инфраструктуры.

В Андреевке повреждены пять домов, пять хозяйственных построек, две грузовые машины и инфраструктура. В Константиновке погиб один человек, четыре — получили ранения, также поврежден автомобиль.

Бахмутский район. В Платоновке Северской громады поврежден один жилой дом.
Всего за сутки российские войска 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

С линии фронта эвакуированы 136 человек, среди них — 30 детей.

Обстрел Краматорска

Российские войска сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на спальные районы города. В результате ранены 18-летний парень и 39-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных домов, магазин, аптека, 28 автомобилей, а также складские помещения.

На местах работают все профильные службы. Проводится обследование поврежденного жилья. Коммунальные службы и благотворительные организации выдают строительные материалы и помогают жителям временно закрыть выбитые окна в пострадавших домах.

Напомним, российская армия дроном ударила по пожарно-спасательной части в городе Краматорск.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
Прочее
ФАБ-250 авиаудары РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
все новости
15:30
Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:40
ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
13:43
В Киеве восстановили свет для 100 тысяч семей после атаки
13:42
Когда Starlink стал недоступен российским агрессорам, в Кремле заговорили о нарушении космического права
13:12
Беспилотники поразили НПЗ «Лукойла» в Республике Коми: возник пожар, расстояние до цели – около двух тысяч километров
12:42
Украина получила уникальный радар Lanza для Patriot и NASAMS
12:23
Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState
12:05
Войска России из артиллерии и БПЛА ударили по Константиновке: один человек погиб, еще четыре – ранены
12:05
Apple массово блокирует аккаунты россиян
12:00
ВСУ поразили крупнейший арсенал ГРАУ под Волгоградом
11:32
Атака на спасателей в Краматорске: под удар попала пожарная часть, повреждена техника
11:15
«Скорбь разная»: МОК отстранил Гераскевича от ОИ-2026
10:54
Дроны ударили по центру Барвенково на Харьковщине, поезда не ходят
10:39
БПЛА ночью атаковали оккупированный Луганск: под удар могла попасть подстанция, часть районов осталась без света
10:17
РФ обстреляла Харьковщину ракетами, КАБами, дронами
10:13
Армия РФ атаковала Краматорск: под удар попали спасатели, повреждены многоэтажки и есть раненые
09:59
ГУР перехватило приказ РФ расстреливать пленных ВСУ
09:43
Россия ночью ракетами и «шахедами» массированно ударила по Днепру: ранены младенец и четырехлетняя девочка
08:58
В Константиновке Донецкой области Россия убила мирного жителя
08:28
На Левом берегу Киева после российской атаки в жилом доме обнаружен двигатель БпЛА
08:03
Силы обороны нанесли удар по ракетному арсеналу РФ в Волгоградской области
22:40
Четыре человека погибли, трое ранены в результате российских ударов в Днепропетровской области
21:55
«Белые ангелы» пешком вывели семью с ребенком из прифронтовой Алексеево-Дружковки
21:03
Охват вместо штурма: наступление РФ на Константиновку буксует
20:32
ВСУ атаковали Волгоградский НПЗ
19:27
WhatsApp фактически отключили в РФ: домен исчез из DNS РКН
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:57
Кения обвинила РФ в массовой вербовке африканцев
все новости
ВИДЕО
Последствия российских обстрелов Донецкой области ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
12 февраля, 14:40
Последствия атаки на НПЗ в Ухте. Фото: соцсети Беспилотники поразили НПЗ «Лукойла» в Республике Коми: возник пожар, расстояние до цели – около двух тысяч километров
12 февраля, 13:12
Lanza LTR-25. Украина получила уникальный радар Lanza для Patriot и NASAMS
12 февраля, 12:42
Прилет по ГРАУ. ВСУ поразили крупнейший арсенал ГРАУ под Волгоградом
12 февраля, 12:00
Последствия атаки на оккупированный Луганск. Фото: соцсети БПЛА ночью атаковали оккупированный Луганск: под удар могла попасть подстанция, часть районов осталась без света
12 февраля, 10:39
Последствия атаки на Днепр. Фото: полиция Россия ночью ракетами и «шахедами» массированно ударила по Днепру: ранены младенец и четырехлетняя девочка
12 февраля, 09:43

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор