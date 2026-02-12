ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области

Последствия российских обстрелов Донецкой области

По данным Донецкой областной военной администрации, под за истекшие сутки под российские обстрелы попали несколько районов области.



Покровский район. В селе Золотой Колодязь Шаховской громады повреждены пять жилых домов. В населенном пункте Вольное разрушения получили три дома, в Торецком — два.

Краматорский район. В Николаевке повреждены 20 частных домов, две многоэтажки, мусоровоз, автокран и линия электропередачи. В Стародубовке ранен один человек.



В Малиновке повреждены семь домов и газопровод. В Райгородке пострадали два жилых дома. В Краматорске зафиксированы повреждения двух многоэтажных домов, административного здания и объектов инфраструктуры.



В Андреевке повреждены пять домов, пять хозяйственных построек, две грузовые машины и инфраструктура. В Константиновке погиб один человек, четыре — получили ранения, также поврежден автомобиль.



Бахмутский район. В Платоновке Северской громады поврежден один жилой дом.

Всего за сутки российские войска 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

С линии фронта эвакуированы 136 человек, среди них — 30 детей.



Обстрел Краматорска



Российские войска сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на спальные районы города. В результате ранены 18-летний парень и 39-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных домов, магазин, аптека, 28 автомобилей, а также складские помещения.



На местах работают все профильные службы. Проводится обследование поврежденного жилья. Коммунальные службы и благотворительные организации выдают строительные материалы и помогают жителям временно закрыть выбитые окна в пострадавших домах.

Напомним, российская армия дроном ударила по пожарно-спасательной части в городе Краматорск.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»