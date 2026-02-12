РФ сбросила авиабомбу на Краматорск: в ГВА показали последствия

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

В результате ночного авиационного удара по Краматорску Донецкой области повреждено много повреждений. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



По его словам, в три ночи российские войска сбросили две авиационные бомбы ФАБ-250 на город.





«Ранены двое жителей — парень 18 лет и женщина 39 лет. Повреждены 11 многоэтажек, 28 автомобилей, магазины и аптеки», — отметил Гончаренко.



Ранее мы писали, что вечером 11 февраля и ночью 12 февраля российская армия атаковали Краматорск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях