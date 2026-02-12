Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского спортсмена Владислава Гераскевича орденом Свободы. Соответствующий указ №119/2026 был подписан 12 февраля 2026 года.



В документе говорится, что государственная награда присуждена за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в защите идеалов свободы и демократических ценностей.

Гераскевич является членом национальной олимпийской сборной Украины по скелетону и известен своей активной публичной позицией против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.



На фоне скандала с недопуском к участию в ОИ-2026 Международный олимпийский комитет частично пересмотрел ограничения и вернул Гераскевичу аккредитацию. Теперь он может находиться на территории олимпийских объектов, однако участвовать в соревнованиях ему по-прежнему запрещено.



Команда спортсмена уже заявила, что намерена обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, Международный олимпийский комитет официально подтвердил, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича не допустили к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»