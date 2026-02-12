Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского НПЗ на расстоянии 1750 км от границы Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение НПЗ в городе Ухта Республики Коми на территории РФ.



Как сообщается, 12 февраля в рамках мер, направленных на снижение военно-экономического потенциала страны-агрессора, подразделения Службы безопасности Украины и Силы обороны Украины нанесли удар по объекту нефтепереработки. Расстояние от государственной границы Украины до цели составляет около 1750 километров.



По предварительной информации, в результате поражения на заводе возник пожар на технологическом участке атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ), а также на установке висбрекинга — одном из ключевых элементов переработки тяжелых нефтяных фракций.



Справка: установка висбрекинга предназначена для снижения вязкости нефтяного сырья с целью получения товарного мазута и дополнительных объёмов легких фракций, в частности бензина и газойля.



Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО «Лукойл» и перерабатывает порядка 4,2 миллиона тонн нефти в год. Основную продукцию предприятия составляют автомобильные и прямогонные бензины, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.



По данным Генштаба ВСУ, завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии, что делает его частью военной логистики противника.

Напомним, в Минобороны РФ заявляли, что утром российская ПВО якобы «сбила девять украинских БПЛА самолетного типа» в Республике Коми.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»