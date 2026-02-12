Эвакуационная группа «Феникс» транспортировала травмированную женщину в больницу Славянска

В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: ГСЧС

В четверг, 12 февраля, эвакуационная группа «Феникс» транспортировала травмированную женщину в больницу города Славянск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Днем ​​в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге между Лиманом и Святогорском люди нуждаются в помощи», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что во время движения в легковом автомобиле оторвалось колесо, и транспортное средство остановилось прямо посреди дороги. В салоне находились супруги, в том числе женщина с травмой ноги, которая нуждалась в медицинской помощи.





На место происшествия оперативно прибыли спасатели эвакуационной группы Феникс. Спасатели транспортировали травмированную женщину в лечебное учреждение в городе Славянск.



Ранее мы писали, что в городе Славянск Донецкой области остаются 50 тысяч жителей.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

