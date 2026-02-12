Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Стало известно, сколько в Славянске потратят на антидроновые сети
12 февраля 2026, 19:12

Славянск под постоянной угрозой атак дронов. Славянск под постоянной угрозой атак дронов.

Славянская городская военная администрация официально подтвердила начало масштабного обустройства города антидроновыми сетями. Об этом в ответе на запрос «Новостей Донбасса» рассказал начальник ГВА Вадим Лях.

Согласно документу от 10 февраля 2026 года, работы ведутся для охраны и обороны территорий, критически важной инфраструктуры, объектов городского значения, коммуникаций и защиты населения громады.

В настоящее время в Славянске продолжается установка антидронового покрытия. Всего планируется обустроить 60 км внутренних дорог.

Одна из дорог, соединяющих Славянск и Краматорск, на которой под удар попало авто.

На реализацию проекта из бюджета громады выделено 60 млн грн. Работы выполняются в координации с военным руководством и Донецкой областной военной администрацией, к процессу привлечены как гражданские, так и военные специалисты.

В администрации подчеркнули, что другие детали остаются закрытыми из-за режима военного положения и соображений безопасности. Уже выполнены работы по оборудованию блокпостов антидроновыми сетями.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что Славянск и Краматорск остаются без системной антидроновой защиты. Вадим Лях объяснял, что проблема не в финансировании или материалах, а в острой нехватке кадров. Для перекрытия 60 км дорог требуется до 200 работников и не менее 20 единиц спецтехники.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

