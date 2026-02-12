Гаевой возглавил департамент образования Донетчины: что о нем известно

Гаев возглавил департамент образования и науки Донецкой ОГА

Новым директором департамента образования и науки облгосадминистрации стал Игорь Гаевой. Он имеет военное и историческое образование, профессионал по управлению учебными заведениями. Об этом передает Донецкая ОДА.



«Он обладает многолетним опытом педагогической и управленческой работы, работал учителем истории в школах Бахмута, преподавателем и руководителем подразделений в сфере профессионального образования», — говорится в сообщении.



Гаевой с 2019 года возглавлял Бахмутский центр профессионально-технического образования. Новый директор осуществил успешную релокацию заведения в поселок Гоща в Ровенской области, когда началась полномасштабная война.



Кроме того, он получил Премию Верховной Рады Украины, нагрудной знак «Отличник образования», а также отличия Министерства образования и науки Украины и Донецкой областной военной администрации.



Ранее мы писали, что в феврале 2025 года в Донецкой области назначили исполняющую обязанности руководителя областного департамента образования.

