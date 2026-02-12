Силы обороны обнаружили тела оккупантов из Нигерии в Луганской области. Фото: ГУР

В Луганской области военные разведчики обнаружили тела двух граждан Федеративной Республики Нигерия, которые воевали на стороне РФ. Оба служили в составе 423-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 91701) 4-й гвардейской танковой кантемировской дивизии вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



Оккупанты подписали контракт с российской армией во второй половине 2025 года. У одного захватчика осталась жена и трое детей.



Оба нигерийца погибли в конце ноября при попытке штурма украинских позиций в Луганской области. В стрелковое сражение они так и не вступили, наемников ликвидировали ударом дрона.





Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

