Белгородская область РФ частично осталась без света из-за удара

Белгородская область РФ попала под обстрел, в результате атаки в регионе действуют веерные отключения электроэнергии. В некоторых городах абоненты остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на одной из подстанций произошла авария.
«Отключение электроэнергии произошло более чем у 220 тысяч абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа. Аварийные бригады работают. Восстановление займет не менее 4 часов», — заявил он.
Ранее мы писали, что в российском Белгороде фактически прекратила работу газотурбинная теплоэлектроцентраль «Луч».
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
