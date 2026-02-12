Завтра по всей Украине будут применяться ограничения света — «Укрэнерго»

По всей Украине планируют отключать свет

В пятницу, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.



Ранее мы писали, что в Киеве энергетики восстановили электроснабжение для около 100 тысяч семей, которые остались без света в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

