Лучше продолжать борьбу, чем соглашаться с невыгодным мирным договором. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic.



В издании отмечают, что некоторые члены ближайшего окружения Зеленского начинают беспокоиться о том, что его окно возможностей для заключения сделки закрывается, и что Украина будет страдать от многолетней непрекращающейся войны, если весной этого года не будет достигнуто соглашение о прекращении войны.



Зеленский скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую.



По его словам, готов продолжать сражаться, если это необходимо для достижения достойного и прочного мира.



«Украина не проигрывает», — заявил он.



Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки предложили завершить войну России против Украины до начала лета, так как позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.

