Зеленский заявил, что лучше продолжать воевать, чем подписать невыгодный договор

Лучше продолжать борьбу, чем соглашаться с невыгодным мирным договором. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic.
В издании отмечают, что некоторые члены ближайшего окружения Зеленского начинают беспокоиться о том, что его окно возможностей для заключения сделки закрывается, и что Украина будет страдать от многолетней непрекращающейся войны, если весной этого года не будет достигнуто соглашение о прекращении войны.
Зеленский скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую.
По его словам, готов продолжать сражаться, если это необходимо для достижения достойного и прочного мира.
«Украина не проигрывает», — заявил он.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки предложили завершить войну России против Украины до начала лета, так как позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!