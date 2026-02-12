Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский заявил, что лучше продолжать воевать, чем подписать невыгодный договор
12 февраля 2026, 22:26

Зеленский заявил, что лучше продолжать воевать, чем подписать невыгодный договор

Зеленский заявил, что лучше продолжать борьбу. Фото: The Atlantic Зеленский заявил, что лучше продолжать борьбу. Фото: The Atlantic

Лучше продолжать борьбу, чем соглашаться с невыгодным мирным договором. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic.

В издании отмечают, что некоторые члены ближайшего окружения Зеленского начинают беспокоиться о том, что его окно возможностей для заключения сделки закрывается, и что Украина будет страдать от многолетней непрекращающейся войны, если весной этого года не будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

Зеленский скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую.

По его словам, готов продолжать сражаться, если это необходимо для достижения достойного и прочного мира.

«Украина не проигрывает», — заявил он.  

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки предложили завершить войну России против Украины до начала лета, так как позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
все новости
22:26
Зеленский заявил, что лучше продолжать воевать, чем подписать невыгодный договор
21:36
Завтра по всей Украине будут применяться ограничения света — «Укрэнерго»
21:12
Белгородская область РФ частично осталась без света из-за удара
20:41
Силы обороны обнаружили тела оккупантов из Нигерии в Луганской области
19:45
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
19:12
Стало известно, сколько в Славянске потратят на антидроновые сети
18:59
Гаевой возглавил департамент образования Донетчины: что о нем известно
18:09
Эвакуационная группа «Феникс» транспортировала травмированную женщину в больницу Славянска
17:50
В Донецкой области попал под российский обстрел автомобиль энергетиков
17:37
FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию
17:19
Украинская артиллерия ударила по скоплению российских войск в Покровске: кадры
17:05
Лях рассказал, сколько людей остается в Славянске
16:56
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского НПЗ на расстоянии 1750 км от границы Украины
16:36
Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы
15:51
РФ сбросила авиабомбу на Краматорск: в ГВА показали последствия
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:30
Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:40
ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
все новости
ВИДЕО
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ. Фото: скриншот Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
12 февраля, 19:45
Момент уничтожения FPV-дрона над гражданскими в Константиновке. FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию
12 февраля, 17:37
Скопление захватчиков в Покровске. Фото: кадр из видео Украинская артиллерия ударила по скоплению российских войск в Покровске: кадры
12 февраля, 17:19
Эвакуация детей из Дружковки. Фото: Нацполиция Украины Из Дружковки эвакуировали детей под дроном над головой с боевым зарядом
12 февраля, 15:30
Последствия российских обстрелов Донецкой области ФАБ-250 по жилым кварталам: новые разрушения и жертвы в Донецкой области
12 февраля, 14:40
Последствия атаки на НПЗ в Ухте. Фото: соцсети Беспилотники поразили НПЗ «Лукойла» в Республике Коми: возник пожар, расстояние до цели – около двух тысяч километров
12 февраля, 13:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор