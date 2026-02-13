Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной. По словам главы Белого дома, украинскому лидеру «придется действовать». Об этом сообщил Трамп во время разговора с журналистами, передают американские СМИ.
«Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит прекрасную возможность, ему нужно действовать», — заявил он.
Trump on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) February 13, 2026
Russia wants to make a deal and Zelensky is going to have to get moving.
Otherwise he is going to miss a great opportunity, he has to move. pic.twitter.com/yqidlXzmg3
Ранее мы писали, что новый раунд трехсторонних переговоров об окончании войны состоится 17–18 февраля в Женеве.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!