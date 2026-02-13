Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп
13 февраля 2026, 20:50

Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп

Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной. По словам главы Белого дома, украинскому лидеру «придется действовать». Об этом сообщил Трамп во время разговора с журналистами, передают американские СМИ.

«Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит прекрасную возможность, ему нужно действовать», — заявил он.



Ранее мы писали, что новый раунд трехсторонних переговоров об окончании войны состоится 17–18 февраля в Женеве.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
Война Переговоры
