Украина может получить пакет помощи в сфере энергетики и ПВО — Зеленский

Украина может получить крупные пакеты помощи. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами в Мюнхене сообщил, что к годовщине полномасштабного вторжения Украина должна получить крупные пакеты помощи. Об этом передает издание «ЕП».



«Мы обсудили самые сложные энергетические вопросы, которые у нас есть в Украине — в деталях. И мы обсудили со всей берлинской группой отдельные пакеты помощи в дополнение к тем, которые сейчас готовятся», — заявил он.



По словам главы государства, пакет помощи в сфере энергетики станет рекордным по объему, в частности речь идет об очень быстрой финализации этого пакета, но также ожидаются большие военные пакеты.



«Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО и еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных. Мы хотим — и все партнеры с этим согласились — за 10-11 дней, до 24 февраля, сделать максимальные пакеты поддержки для Украины. Мы хотим, чтобы уже 24-го были и пакеты, и решения, и, надеюсь, также санкции могут быть», — добавил он.



Ранее мы писали, что Китай согласился предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях