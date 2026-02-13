Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина может получить пакет помощи в сфере энергетики и ПВО — Зеленский
13 февраля 2026, 22:22

Украина может получить крупные пакеты помощи. Фото: Владимир Зеленский Украина может получить крупные пакеты помощи. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами в Мюнхене сообщил, что к годовщине полномасштабного вторжения Украина должна получить крупные пакеты помощи. Об этом передает издание «ЕП».

«Мы обсудили самые сложные энергетические вопросы, которые у нас есть в Украине — в деталях. И мы обсудили со всей берлинской группой отдельные пакеты помощи в дополнение к тем, которые сейчас готовятся», — заявил он.

По словам главы государства, пакет помощи в сфере энергетики станет рекордным по объему, в частности речь идет об очень быстрой финализации этого пакета, но также ожидаются большие военные пакеты.

«Отдельно мы поработаем над ракетами для ПВО и еще над некоторыми вещами, чтобы усилить наших военных. Мы хотим — и все партнеры с этим согласились —  за 10-11 дней, до 24 февраля, сделать максимальные пакеты поддержки для Украины. Мы хотим, чтобы уже 24-го были и пакеты, и решения, и, надеюсь, также санкции могут быть», — добавил он. 

Ранее мы писали, что Китай согласился предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

