Краматорск был атакован ударными дронами

Город Краматорск Донецкой области вечером 13 февраля был атакован российскими ударными беспилотниками. Об этом сегодня утром сообщила городская военная администрация.
Отмечается, что в период с 20:55 по 21:10 российские войска с применением пяти БпЛА «Герань-2» нанесли удары по громаде.
«Повреждены складские помещения, автостоянка и две многоэтажки», — говорится в сообщении.
ГВА устанавливает окончательные последствия атаки.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект №12353, который дает право эвакуировать с территорий активных боевых действий детей без согласия их родителей и передавать органам опеки.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях