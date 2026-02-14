Краматорск был атакован ударными дронами

Иллюстративное фото

Город Краматорск Донецкой области вечером 13 февраля был атакован российскими ударными беспилотниками. Об этом сегодня утром сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в период с 20:55 по 21:10 российские войска с применением пяти БпЛА «Герань-2» нанесли удары по громаде.

«Повреждены складские помещения, автостоянка и две многоэтажки», — говорится в сообщении.

ГВА устанавливает окончательные последствия атаки.

