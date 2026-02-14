Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Краматорск был атакован ударными дронами
14 февраля 2026, 09:37

Краматорск был атакован ударными дронами

Город Краматорск Донецкой области вечером 13 февраля был атакован российскими ударными беспилотниками. Об этом сегодня утром сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в период с 20:55 по 21:10 российские войска с применением пяти БпЛА «Герань-2» нанесли удары по громаде. 

«Повреждены складские помещения, автостоянка и две многоэтажки», — говорится в сообщении.

ГВА устанавливает окончательные последствия атаки.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект №12353, который дает право эвакуировать с территорий активных боевых действий детей без согласия их родителей и передавать органам опеки.

