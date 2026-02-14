Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые

Один человек погиб, трое ранены в результате российских обстрелов в Запорожской области. Фото: ОВА

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате российских атак на Запорожскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник областной военный администрации Иван Федоров.

«За сутки войска РФ нанесли 655 ударов по 41 населенному пункту: применялись авиация, дроны, РСЗО и артиллерия. Повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры — поступило 60 сообщений о разрушениях», — говорится в отчете.

Напомним, вечером 12 февраля российские войска атаковали город Краматорск. БПЛА попал в частный дом. В результате этого удара погибли три брата – два 19-летних парня и восьмилетний мальчик. Их 43-летняя мама и 65-летняя бабушка получили ранения. Также известно о погибшем мужчине.