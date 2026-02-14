Войска РФ 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки

Последствия российского обстрела в одном из населённых пунктов Донецкой области. Фото: ОВА

За минувшие сутки российские оккупационные войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 14 февраля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Информация о пострадавших не поступала.

Покровский район. В Золотом Колодце Шаховской громады повреждены 4 дома, еще один — в Грузском.

Краматорский район. В Краматорске повреждены 2 многоэтажки, складские помещения и автомобиль. В Дружковке повреждены 4 дома и автомобиль.

Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.

С линии фронта эвакуировано 205 человек, в том числе 73 ребенка, отмечается в сообщении главы ОВА.