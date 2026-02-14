Россия убеждает США, что территории являются единственным важным вопросом переговоров по Украине — ISW

У Путина пытаются убедить администрацию Трампа, что территории являются единственным важным вопросом переговоров. Фото: ТАСС

Поведение РФ во время мирных переговоров по завершению войны в Украине объяснили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 13 февраля.

О вероятном принятии Вашингтоном территориальных требований Кремля они пишут со ссылкой на западные сообщения.

По словам аналитиков, Штаты подталкивают Украину к территориальным уступкам России, чтобы заключить мирное соглашение до лета 2026 года. Кремль убеждает администрацию президента США Дональда Трампа в том, что территории, в частности остальная часть Донецкой области и юг Украины, являются единственным нерешенным вопросом в мирных переговорах. При этом Киев россияне пытаются изобразить как сторону, не желающую идти на уступки.

В ISW напомнили, что Украина неоднократно заявляла о готовности вывести войска из оставшейся части Донецкой области в обмен на существенные гарантии безопасности от запада, и хотя признание Киевом российского контроля над этими землями невозможно — это было существенной уступкой. РФ при этом отказывается идти на компромисс.

Аналитики объяснили, что Москва публично сосредотачивается на территориальном вопросе, чтобы отвлечь внимание от собственного неприятия любых значимых гарантий безопасности для Украины — этот отказ чиновники РФ повторяли во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби с США и Украиной.

Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров об окончании войны состоится 17–18 февраля в Женеве. Встреча пройдёт в формате Россия — Украина — США.