В дома жителей Дружковки снова начали подавать газ

Утром в субботу, 14 февраля, некоторые жители Дружковки в местных пабликах стали сообщать о том, что в их квартирах возобновлено газоснабжение.

В частности, о возобновлении подачи газа сообщили жители микрорайонов №7 и №10.

В то же время часть жителей города пожаловалась, что подача газа в их дома до сих пор не возобновилась.

Напомним, 11 февраля Компания «Донецкоблгаз» обратилась к жителям Дружковки с экстренным предупреждением перекрыть газовые краны перед всеми газовыми приборами. Обращение связано с повреждениями газовой инфраструктуры, которые продолжают фиксироваться в результате боевых действий.