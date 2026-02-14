В Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене рассказал, что в Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции.

О войне в Украине Владимир Зеленский рассказал с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Зеленский отметил, что одна из худших вещей, которую может услышать лидер во время войны, это доклад от командующего Воздушных сил, что подразделения противовоздушной обороны «пустые», новых пополнений не было, а разведка говорит, что «новый массированный удар может быть через день-два».

По словам президента Украины, иногда поставки происходят в последний момент: в частности ракеты противовоздушной обороны, которые партнеры поставили в воскресенье, были использованы уже в четверг, во время массированной атаки в ночь на 12 февраля.

Зеленский отметил, что целями российских атак сейчас чаще всего становятся объекты украинской энергетической инфраструктуры.

«Нет ни одной электростанции в Украине, которая бы не была повреждена российскими ударами, но мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям», — сказал президент.

Зеленский назвал Путина «рабом войны» и отметил, что глава Кремля не остановится на Украине.

«Он может видеть себя царем, но на самом деле он раб войны. И если он проживет еще 10 лет, мы понимаем, что это может быть, война может вернуться или расшириться. Поэтому мы говорим, что нужны настоящие гарантии безопасности», — сказал украинский лидер.