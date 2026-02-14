Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Вчера Краматорск подвергся комбинированным атакам со стороны РФ
14 февраля 2026, 17:32

Вчера Краматорск подвергся комбинированным атакам со стороны РФ

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

В пятницу, 13 февраля, город Краматорск Донецкой области подвергся комбинированным обстрелам. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в 00:10 был нанесен удар БпЛА «Молния-2» по многоэтажке. Поврежден дом и автомобиль.

В 04:00 войска РФ нанесли удар БпЛА «Молния-2» по критической инфраструктуре.

В 16:20 – удар FPV-дрона с боевой частью по дорожной инфраструктуре.

В 16:35 был произведён удар FPV-дроном с боевой частью по автомобилю в одном из микрорайонов города.

В период с 20:55 по 21:10 российские войска с применением пяти БпЛА «Герань-2» нанесли удары по громаде. Повреждены складские помещения, автостоянка и две многоэтажки. 

Информация о пострадавших не поступала, отмечается в сообщении ГВА.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Краматорск обстрелы войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
все новости
18:20
Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
17:32
Вчера Краматорск подвергся комбинированным атакам со стороны РФ
15:43
В Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции — Зеленский
14:30
Украина начала локальные контратаки после блокировки Starlink для россиян — The Telegraph
13:30
В дома жителей Дружковки снова начали подавать газ
12:15
Россия убеждает США, что территории являются единственным важным вопросом переговоров по Украине — ISW
11:26
Войска РФ 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:15
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые
09:37
Краматорск был атакован ударными дронами
22:22
Украина может получить пакет помощи в сфере энергетики и ПВО — Зеленский
21:20
По всей Украине будут выключать свет — Укрэнерго
20:50
Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп
20:20
В Украине будут проводить эвакуацию детей без согласия родителей из территорий активных боевых действий
19:24
Уход и обслуживание встроенного холодильника (реклама)
19:20
Умеров раскрыл состав украинской делегации в Женеве
18:42
Оккупанты получили приказ уничтожать гражданское население в Донецкой области
18:07
Украинские дроны «разбили» натовскую боевую группу на учениях
17:34
В Белгородской области РФ пострадала женщина при детонации дрона
17:27
В Ростове уничтожен склад с комплектующими для 6 тысяч FPV-дронов
16:52
ВСУ продвинулись в Харьковской области – ISW
все новости
ВИДЕО
Резкое таяние снега привело к затоплению улиц и домов в Славянске. Фото: Людмила Луценко/Родной Славянск Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
14 февраля, 18:20
Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп
13 февраля, 20:50
Спасение пожилой женщины после обстрела Дружковки. Фото: кадр из видео Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину
13 февраля, 15:57
ВС РФ потеряли Starlink и тянут Wi-Fi-связь по ЛЭП. Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»
13 февраля, 11:22
Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ. Фото: скриншот Украине необходимо предоставить ПВО и продолжить давить на РФ — Зеленский
12 февраля, 19:45
Момент уничтожения FPV-дрона над гражданскими в Константиновке. FPV-дроны над Константиновкой: бойцы «Хищника» прикрывают эвакуацию
12 февраля, 17:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор