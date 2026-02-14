Вчера Краматорск подвергся комбинированным атакам со стороны РФ

Иллюстративное фото

В пятницу, 13 февраля, город Краматорск Донецкой области подвергся комбинированным обстрелам. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в 00:10 был нанесен удар БпЛА «Молния-2» по многоэтажке. Поврежден дом и автомобиль.

В 04:00 войска РФ нанесли удар БпЛА «Молния-2» по критической инфраструктуре.

В 16:20 – удар FPV-дрона с боевой частью по дорожной инфраструктуре.

В 16:35 был произведён удар FPV-дроном с боевой частью по автомобилю в одном из микрорайонов города.

В период с 20:55 по 21:10 российские войска с применением пяти БпЛА «Герань-2» нанесли удары по громаде. Повреждены складские помещения, автостоянка и две многоэтажки.

Информация о пострадавших не поступала, отмечается в сообщении ГВА.