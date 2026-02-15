В Краматорске река Беленькая вышла из берегов

В Краматорске река вышла из берегов. Кадр из видео

В Краматорске Донецкой области произошло подтопление из-за резкого подъема уровня воды в реке Беленькой. О случившемся сообщил волонтер Богдан Зуяков.



По его словам, вода стремительно прибывала и начала затапливать дворы и придомовые территории. Наибольшую угрозу представлял затор в русле реки — скопившиеся деревья и ветки перекрыли течение, из-за чего уровень воды продолжал расти.

Волонтеры оперативно прибыли к месту затора, чтобы попытаться снизить уровень воды. Ключевую роль в этой ситуации сыграл местный житель Юрий. «Как же хорошо, что есть люди, как Юра», — отметил Зуяков.



Мужчина не просто откликнулся на просьбу о помощи, а фактически взял на себя самую опасную часть работы. Он зашел в стремительный и холодный поток и собственноручно начал разбирать завал из деревьев, который не давал воде свободно проходить.



Ему это удалось. После расчистки русла вода начала уходить буквально на глазах — сантиметр за сантиметром. Вскоре уровень снизился настолько, что вода отошла от домов на несколько метров, и угрозу масштабного подтопления удалось предотвратить.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»