Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Краматорске река Беленькая вышла из берегов
15 февраля 2026, 08:14

В Краматорске река Беленькая вышла из берегов

В Краматорске река вышла из берегов. Кадр из видео В Краматорске река вышла из берегов. Кадр из видео

В Краматорске Донецкой области произошло подтопление из-за резкого подъема уровня воды в реке Беленькой. О случившемся сообщил волонтер Богдан Зуяков.

По его словам, вода стремительно прибывала и начала затапливать дворы и придомовые территории. Наибольшую угрозу представлял затор в русле реки — скопившиеся деревья и ветки перекрыли течение, из-за чего уровень воды продолжал расти.

Волонтеры оперативно прибыли к месту затора, чтобы попытаться снизить уровень воды. Ключевую роль в этой ситуации сыграл местный житель Юрий. «Как же хорошо, что есть люди, как Юра», — отметил Зуяков.

Мужчина не просто откликнулся на просьбу о помощи, а фактически взял на себя самую опасную часть работы. Он зашел в стремительный и холодный поток и собственноручно начал разбирать завал из деревьев, который не давал воде свободно проходить.

Ему это удалось. После расчистки русла вода начала уходить буквально на глазах — сантиметр за сантиметром. Вскоре уровень снизился настолько, что вода отошла от домов на несколько метров, и угрозу масштабного подтопления удалось предотвратить.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область река Беленькая
Прочее
Подтопление
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
14:24
Люди на ВОТ Донбасса жалуются на плохой газ: изменение цвета
12:50
В детсадах и школах Донецка сокращают питание: из меню исчезают мясо, фрукты и молоко
15:33
Еще один россиянин назначен на руководящую должность в оккупированном Донецке
15:00
Россия направила генераторы в Мариуполь из-за проблем с электричеством
09:49
В оккупированных школах Херсонщины детей учат пользоваться оружием
09:11
У оккупантов топливный кризис на Херсонском направлении
17:15
Пушилин заявил, что оккупанты «запустят поезд» между Ростовом и захваченными Донецком и Иловайском
12:42
В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
все новости
14:21
ВСУ нанесли удар по артбригаде в Вольном Донецкой области и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
12:47
Бывшего главу Минэнерго задержали при пересечении границы
12:15
Киев на грани катастрофы: мэр Кличко о будущем Украины
11:28
Зеленский: США предложили Украине 15 лет гарантий безопасности
10:40
В районе Гуляйполя уничтожена группа российских военных
09:53
Днепропетровщина пережила серию ударов артиллерией, авиацией и дронами
08:39
Российские дроны атаковали Славянск и Билбасовку в Донецкой области
08:14
В Краматорске река Беленькая вышла из берегов
18:20
Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
17:32
Вчера Краматорск подвергся комбинированным атакам со стороны РФ
15:43
В Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции — Зеленский
14:30
Украина начала локальные контратаки после блокировки Starlink для россиян — The Telegraph
13:30
В дома жителей Дружковки снова начали подавать газ
12:15
Россия убеждает США, что территории являются единственным важным вопросом переговоров по Украине — ISW
11:26
Войска РФ 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:15
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые
09:37
Краматорск был атакован ударными дронами
22:22
Украина может получить пакет помощи в сфере энергетики и ПВО — Зеленский
21:20
По всей Украине будут выключать свет — Укрэнерго
20:50
Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп
20:20
В Украине будут проводить эвакуацию детей без согласия родителей из территорий активных боевых действий
19:24
Уход и обслуживание встроенного холодильника (реклама)
19:20
Умеров раскрыл состав украинской делегации в Женеве
18:42
Оккупанты получили приказ уничтожать гражданское население в Донецкой области
18:07
Украинские дроны «разбили» натовскую боевую группу на учениях
17:34
В Белгородской области РФ пострадала женщина при детонации дрона
17:27
В Ростове уничтожен склад с комплектующими для 6 тысяч FPV-дронов
16:52
ВСУ продвинулись в Харьковской области – ISW
15:57
Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
все новости
ВИДЕО
Уничтожение живой силы РФ в районе Гуляйполя. Кадр из видео В районе Гуляйполя уничтожена группа российских военных
15 февраля, 10:40
В Краматорске река вышла из берегов. Кадр из видео В Краматорске река Беленькая вышла из берегов
15 февраля, 08:14
Резкое таяние снега привело к затоплению улиц и домов в Славянске. Фото: Людмила Луценко/Родной Славянск Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
14 февраля, 18:20
Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп
13 февраля, 20:50
Спасение пожилой женщины после обстрела Дружковки. Фото: кадр из видео Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину
13 февраля, 15:57
ВС РФ потеряли Starlink и тянут Wi-Fi-связь по ЛЭП. Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»
13 февраля, 11:22

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор