Российские дроны атаковали Славянск и Билбасовку в Донецкой области

Последствия российского удара по Славянской громаде. Фото: Вадим Лях

Вечером 14 февраля, около 22:00, Славянск оказался под российским обстрелом. Об этом сообщил начальник Славянской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, удар был нанесен с применением беспилотников. По предварительной информации, по громаде были запущены два БПЛА «Герань-2». Попадания зафиксированы в районах частной застройки — непосредственно в Славянске, а также в поселке Билбасовка.



В результате атаки повреждены по меньшей мере 24 частных дома, пострадали припаркованные автомобили. Взрывной волной выбило окна, осколками посекло фасады и дворы.



Ранения получили двое мирных жителей — женщина и ее 15-летний сын. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил Вадим Лях.

Напомним, в пятницу, 13 февраля, город Краматорск Донецкой области подвергся комбинированным обстрелам со стороны РФ.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»