Днепропетровщина пережила серию ударов артиллерией, авиацией и дронами

Последствия российских ударов по Днепропетровской области. Фото: Александр Ганжа

Днепропетровская область в очередной раз оказалась под массированным огнем. По словам главы областной администрации Александра Ганжи, российские войска за сутки более десяти раз атаковали область, применяя артиллерию, беспилотники и корректируемые авиабомбы (КАБ).

Основной удар пришелся по Никопольскому району. Под обстрелами оказались райцентр, а также Покровская и Марганецкая громады. В результате атак повреждены легковые автомобили и грузовик. Пострадал 40-летний мужчина — ему потребовалась медицинская помощь.



В Покровской громаде Синельниковского района российские снаряды и боеприпасы разрушили и повредили частные дома. Ранение получила 13-летняя девочка.

Власти фиксируют последствия ударов и продолжают уточнять масштабы разрушений, призывая жителей не игнорировать сигналы тревоги и по возможности оставаться в укрытиях.

Напомним, российские дроны атаковали Славянск и Билбасовку в Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»