В районе Гуляйполя уничтожена группа российских военных

Уничтожение живой силы РФ в районе Гуляйполя. Кадр из видео

В районе Гуляйполя была уничтожена живая сила российских войск, направленная для скрытного проникновения между украинскими позициями.



По имеющейся информации, российское командование 114-го и 394-го мотострелковых полков, 218-го танкового полка, а также 57-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад, действующих в полосе 5-й армии, отправляло своих военнослужащих на так называемые «флаговтыки».

Задача этих групп сводилась не к полноценному наступлению, а к попыткам психологического давления: демонстративно появляться между позициями Сил обороны Украины и создавать иллюзию «прорыва в тыл». Расчет делался на запугивание и дезориентацию украинских военных.



Однако попытка инфильтрации завершилась провалом. Группы противника были своевременно обнаружены и уничтожены. Итог этих действий зафиксирован на видео, опубликованном 225-м Отдельным штурмовым полком Сил обороны Украины.

Кадры наглядно демонстрируют цену подобных «пугалок» и последствия решений, при которых личный состав используется как расходный материал для имитации активности на линии фронта.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»