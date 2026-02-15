Зеленский: США предложили Украине 15 лет гарантий безопасности

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США предложили Киеву гарантии безопасности сроком на 15 лет. Трансляция встречи велась через канал Офиса Президента на YouTube.



По словам Владимира Зеленского, Украина надеется увеличить этот срок — до 30 или даже 50 лет. «Все будет зависеть от позиции администрации президента США Дональда Трампа», — отметил он, подчеркнув важность согласования деталей.



Предлагаемые гарантии включают мониторинг выполнения мирного соглашения и присутствие международных партнеров, однако точные механизмы пока не раскрываются.

Подчеркивается, что вопрос гарантии безопасности становится ключевым элементом переговоров.

Напомним, Россия убеждает США, что территории являются единственным важным вопросом переговоров по Украине.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»