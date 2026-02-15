Киев на грани катастрофы: мэр Кличко о будущем Украины

Фото: ГСЧС Киева

Киев балансирует на грани катастрофы, а будущее независимости Украины остается под угрозой. Об этом 14 февраля 2026 года в интервью газете Financial Times заявил мэр столицы Виталий Кличко.



«Сегодня открытым остается главный вопрос: выживем ли мы как независимое государство или нет», — подчеркнул мэр.

По его словам, критическая ситуация связана с масштабными повреждениями объектов инфраструктуры, которые произошли в последние два месяца. Кличко отметил, что разрушения затронули энергосети, транспортные узлы и важнейшие социальные объекты, что делает жизнь киевлян крайне сложной и непредсказуемой.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина может получить пакет помощи в сфере энергетики и ПВО.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»