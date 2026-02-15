Бывшего главу Минэнерго задержали при пересечении границы

Германа Галущенко задержали при попытке выезда из Украины

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко был задержан ночью, 15 февраля 2026 года, при попытке покинуть страну. Операция прошла во время пересечения государственной границы — Галущенко ехал поездом за пределы Украины.



Задержание провели детективы НАБУ совместно с прокурорами САП в рамках коррупционного расследования «Мидас». По данным ведомств, пограничная служба заранее получила информацию о возможной попытке экс-чиновника выехать из страны.

В НАБУ сообщили, что после задержания «проводятся первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и на основании санкции суда». Подробности дела обещают обнародовать позже.

Напомним, Галущенко возглавлял Министерство энергетики с апреля 2021 года. В июле 2025-го он перешел на работу в Министерство юстиции, однако уже в ноябре того же года Верховная Рада отправила его в отставку вместе с экс-министром Светланой Гринчук. Поводом стали коррупционные скандалы вокруг Энергоатома.

Расследование «Мидас» касается предполагаемой схемы с участием высокопоставленных чиновников и бизнесмена Тимура Миндича. Ранее в рамках этого дела у Галущенко уже проводились обыски.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»