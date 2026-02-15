Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Волонтеры и военные провели сложную эвакуацию в Донецкой области
15 февраля 2026, 17:45

Волонтеры и военные провели сложную эвакуацию в Донецкой области

Источник: instagram.com/denys_khrystov Источник: instagram.com/denys_khrystov

Волонтеры Донетчины провели одну из самых сложных эвакуаций — людей приходилось выводить из Константиновки в условиях постоянной угрозы и технических проблем в пути.

О деталях операции рассказал волонтер Денис Христов с позывным Голландец. По его словам, эвакуация больше напоминала рискованную авантюру. К команде присоединились Богдан Зуяков и Константин Либеров, которые, несмотря на опасность, согласились идти до конца.

Поддержку волонтерам обеспечили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады, о которых Христов написал коротко: «Вы — тигры». Во время операции возникли непредвиденные сложности — волонтерский автомобиль сломался прямо на маршруте.

На помощь оперативно пришли представители полицейского подразделения «Белый Ангел» и военные капелланы. Благодаря их быстрой реакции эвакуацию удалось продолжить и завершить успешно.

В результате из города вывели трех гражданских вместе с их животными, а также спасли двух женщин, которые ночью пешком вышли из Константиновки и были вынуждены переночевать рядом с разбитой техникой.

«Теперь песня „Добрий ранок, Україно“ навсегда будет напоминать о наших утренних приключениях на Донбассе», — отметил волонтер.

Источник: instagram.com/denys_khrystov

Источник: instagram.com/denys_khrystov

Источник: instagram.com/denys_khrystov

Источник: instagram.com/denys_khrystov

Источник: instagram.com/denys_khrystovИсточник: instagram.com/denys_khrystov

Напомним, сегодня антидроновая защита в Донецкой области остается фрагментарной, запоздалой и зависимой не столько от финансирования, сколько от дефицита людей, техники и системного подхода.

В таких условиях Краматорск и Славянск рискуют повторить сценарий Херсона, где дроны стали не эпизодической угрозой, а частью повседневной жизни.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Константиновка Донецкая область
Прочее
Эвакуация Волонтеры
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
15:05
Оккупанты готовят железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком
14:24
Оккупанты в Запорожской области массово отбирают жильё
18:37
Воду для Донбасса «нашли под землей»: в РФ заявляют о 14 месторождениях
17:40
Командир-каратель получил высокий пост в оккупированном Донецке
17:21
68 тысячам украинцев уже вернули пенсии после подтверждения личности — Минсоц
15:58
ВСУ поразили ЗРК «Оса» на оккупированной Донетчине
15:35
Пенсия на оккупированной территории: можно ли оформить и не потерять выплаты
15:15
Фигуранты с медалями «ЛНР» обвиняются в похищении и пытках гражданских в Соледарском районе
14:29
Милитаризация на оккупированных территориях: захватчики активно привлекают детей к войне
13:33
Оккупанты планируют регистрировать телефоны и банковские карты на ВОТ
11:44
«АТЕШ» зафиксировал новую базу оккупантов в Запорожской области
23:12
На оккупированных Донетчине и Луганщине жители жалуются на ухудшение качества бытового газа – «ЖЛ»
20:25
В группировке «ДНР» заявили, что хотят «запустить скоростные электрички» между оккупированными Донетчиной и Луганщиной
16:16
В Запорожской области погиб священник РПЦ при атаке
15:50
ВСУ ударили по полевому складу ГСМ и ремонтному подразделению на оккупированной Донетчине
все новости
17:45
Волонтеры и военные провели сложную эвакуацию в Донецкой области
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
14:21
ВСУ нанесли удар по артбригаде в Вольном Донецкой области и уничтожили «Панцирь-С1» в Крыму
12:47
Бывшего главу Минэнерго задержали при пересечении границы
12:15
Киев на грани катастрофы: мэр Кличко о будущем Украины
11:28
Зеленский: США предложили Украине 15 лет гарантий безопасности
10:40
В районе Гуляйполя уничтожена группа российских военных
09:53
Днепропетровщина пережила серию ударов артиллерией, авиацией и дронами
08:39
Российские дроны атаковали Славянск и Билбасовку в Донецкой области
08:14
В Краматорске река Беленькая вышла из берегов
18:20
Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
17:32
Вчера Краматорск подвергся комбинированным атакам со стороны РФ
15:43
В Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции — Зеленский
14:30
Украина начала локальные контратаки после блокировки Starlink для россиян — The Telegraph
13:30
В дома жителей Дружковки снова начали подавать газ
12:15
Россия убеждает США, что территории являются единственным важным вопросом переговоров по Украине — ISW
11:26
Войска РФ 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:15
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть погибший и раненые
09:37
Краматорск был атакован ударными дронами
22:22
Украина может получить пакет помощи в сфере энергетики и ПВО — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Источник: instagram.com/denys_khrystov Волонтеры и военные провели сложную эвакуацию в Донецкой области
15 февраля, 17:45
Уничтожение живой силы РФ в районе Гуляйполя. Кадр из видео В районе Гуляйполя уничтожена группа российских военных
15 февраля, 10:40
В Краматорске река вышла из берегов. Кадр из видео В Краматорске река Беленькая вышла из берегов
15 февраля, 08:14
Резкое таяние снега привело к затоплению улиц и домов в Славянске. Фото: Людмила Луценко/Родной Славянск Потепление привело к затоплению улиц и домов в Славянске и в оккупированном Луганске
14 февраля, 18:20
Трамп заявил, что Путин хочет заключить соглашение Путин хочет заключить соглашение, поэтому Зеленский должен действовать — Трамп
13 февраля, 20:50
Спасение пожилой женщины после обстрела Дружковки. Фото: кадр из видео Войска России обстреляли Дружковку: возник пожар, спасатели вынесли из дома пожилую женщину
13 февраля, 15:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор