Волонтеры и военные провели сложную эвакуацию в Донецкой области

Источник: instagram.com/denys_khrystov

Волонтеры Донетчины провели одну из самых сложных эвакуаций — людей приходилось выводить из Константиновки в условиях постоянной угрозы и технических проблем в пути.



О деталях операции рассказал волонтер Денис Христов с позывным Голландец. По его словам, эвакуация больше напоминала рискованную авантюру. К команде присоединились Богдан Зуяков и Константин Либеров, которые, несмотря на опасность, согласились идти до конца.

Поддержку волонтерам обеспечили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады, о которых Христов написал коротко: «Вы — тигры». Во время операции возникли непредвиденные сложности — волонтерский автомобиль сломался прямо на маршруте.



На помощь оперативно пришли представители полицейского подразделения «Белый Ангел» и военные капелланы. Благодаря их быстрой реакции эвакуацию удалось продолжить и завершить успешно.

В результате из города вывели трех гражданских вместе с их животными, а также спасли двух женщин, которые ночью пешком вышли из Константиновки и были вынуждены переночевать рядом с разбитой техникой.



«Теперь песня „Добрий ранок, Україно“ навсегда будет напоминать о наших утренних приключениях на Донбассе», — отметил волонтер.

Напомним, сегодня антидроновая защита в Донецкой области остается фрагментарной, запоздалой и зависимой не столько от финансирования, сколько от дефицита людей, техники и системного подхода.



В таких условиях Краматорск и Славянск рискуют повторить сценарий Херсона, где дроны стали не эпизодической угрозой, а частью повседневной жизни.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»