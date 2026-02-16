Уголовное производство после удара по «Амстору» в Кременчуге закрыто без подозреваемых

Фото: Полтавская областная прокуратура

27 июня 2022 года Кременчуг оказался под ракетной атакой. Две российские крылатые ракеты Х-22 ударили по городу, и одна из них попала в торговый центр «Амстор».



Здание охватил огонь. Люди, пришедшие за покупками, оказались в ловушке. Ранее «Новости Донбасса» писали о погибших как минимум 20 человек, еще не менее 59 получили ранения.



Уже на следующий день после атаки в Офисе Генерального прокурора сообщили: правоохранители проверят действия администрации торгового центра. Следствие должно было установить, почему во время ракетного удара не была обеспечена эвакуация посетителей и персонала.



Под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.



Следователи изучали, какие меры гражданской защиты предпринимали должностные лица торгового центра — и предпринимали ли вообще — в момент удара и непосредственно перед ним. Как сообщалось, расследование вело Кременчугское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

Издание «Новости Донбасса» направило информационный запрос в прокуратуру с вопросами, продолжается ли расследование сейчас, на каком этапе находится производство, объявлялись ли подозрения конкретным лицам и, если дело закрыто, по каким основаниям.



В прокуратуре сообщили, что досудебное расследование по уголовному производству № 42022172030000068, открытому 28 июня 2022 года по статьям о служебной халатности и нарушении требований охраны труда, было завершено.



31 августа 2023 года следователь вынес постановление о закрытии указанного уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также в прокуратуре «Новостям Донбасса» уточнили, что в рамках данного уголовного производства ни одному лицу не было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Напомним, пункт 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК) определяет, что уголовное производство закрывается, если установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»