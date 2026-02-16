«Укрзализныця» сообщила об ограничениях движения на Сумщине, Харьковщине и Запорожье

Фото: «Укрзализныця»

В восточных и северных областях Украины поезда сегодня не доедут до конечного пункта назначения. О том, как курсирует железная дорога 16 февраля, сообщается в оперативной информации «Укрзализныци».



Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа. Далее в северном направлении пассажирам предлагается пересадка на пригородный поезд либо автобусное сообщение.



В Черниговской области на данный момент дополнительных ограничений не введено. Однако возможны задержки поездов на Славутичском и Нежинском направлениях.

Там контактная сеть регулярно подвергается повреждениям из-за атак БПЛА, а также страдает от неблагоприятных погодных условий, как и сегодня.



Харьковская область

Движение поездов на поврежденном участке в районе Лозовой восстановлено. В то же время от Лозовой в направлении Краматорска пассажирам временно рекомендуют воспользоваться автобусами.



Перевозки осуществляет «Пролиска»: проезд бесплатный, однако перед посадкой проводится обязательная регистрация пассажиров. В компании просят отнестись к этой процедуре с пониманием.

На Изюмском направлении региональные экспрессы следуют по расписанию.



Запорожье

Мониторинговые группы железной дороги продолжают усиленный контроль ситуации в области.



Сегодня поезда №86/85 «Львов — Запорожье — Львов», №5/6 «Ясиня — Запорожье», №39/40 «Солотвино — Запорожье — Солотвино», №731/732 «Киев — Запорожье — Киев», а также №128/127 «Львов — Запорожье — Львов» будут курсировать только до и из Днепра.



Пара региональных поездов будет работать на участках «Запорожье — Синельниково» и «Синельниково — Днепр».



Что касается остальных поездов дальнего следования между Днепром и Запорожьем, решения будут приниматься оперативно — в зависимости от ситуации «в воздухе».

Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

Напомним, вчера Днепропетровщина пережила серию ударов артиллерией, авиацией и дронами.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»