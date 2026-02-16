Войска РФ за сутки дважды ударили по Краматорску

Российская армия за минувшие сутки дважды нанесла удары по Краматорску Донецкой области. Обошлось без пострадавших. Об это сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, в 09:45 ударный БПЛА попал в машину в частном секторе.



Через несколько минут россияне снова ударили по городу, в 09:51 FPV-дрон с боевой частью атаковал в дорожное покрытие в одном из микрорайонов города.



Ранее мы писали, что Днепропетровская область в очередной раз оказалась под массированным огнем.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

