РФ атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 54 цели

ПВО сбила 54 цели. Фото: Википедия

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 15 февраля, запустили шесть ракет и 62 БПЛА. Противововздушная оборона сбила две ракеты и 52 беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 16 февраля (с 18:00 15 февраля) противник атаковал четырьмя противокорабельными ракетами Циркон из аннексированного Крыма, баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области, управляемой авиационной ракетой Х-31П из оккупированной Запорожской области, а также 62 БПЛА по направлениям: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, поселок Гвардейское — Крым, около 40 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.



Кроме того, зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Информация о трех вражеских ракетах уточняется.



Ранее мы писали, что в осточных и северных областях Украины поезда сегодня не доедут до конечного пункта назначения.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях