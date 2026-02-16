Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
16 февраля 2026, 09:59

ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем

Фото: АТЕШ Фото: АТЕШ

Временно оккупированный Крым остается важным тыловым регионом для российской армии. Как сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ», на ремонтной базе вблизи Джанкоя зафиксирована высокая активность ВС РФ.

По данным агентов движения, на площадке севернее села Новостепное сейчас размещены несколько сотен единиц военной техники. Объект используется как ключевой логистический и ремонтный центр для нужд оккупационных войск.

Фото: АТЕШ

Несмотря на постоянное перемещение техники, ее количество остается стабильно высоким. Для защиты от возможных ударов россияне усилили район дополнительными средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Фото: АТЕШ

В движении отмечают, что командование РФ рассматривает этот объект как приоритетную цель для защиты, что подтверждает его стратегическую значимость. Вся полученная информация уже оперативно передана Силам обороны Украины.

