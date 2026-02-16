Восточный фронт: под Приморским идут бои, армия РФ продвигается у Новосергеевки

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Ситуация на восточном фронте по состоянию на 16 февраля остается напряженной и динамичной. По информации военблогера Олега Петренко, в Запорожской области на Камышевахском направлении продолжаются активные боевые действия.



Столкновения фиксируются в центральной части Приморского, а также в районе населенного пункта Лукьяновское. На Гуляйпольском направлении российские подразделения ведут штурмовые действия в сторону железной дороги вблизи Зализничного.



Отмечается расширение серой зоны. Параллельно бои идут в районе Доброполья. Украинские силы предпринимают контратаки в районе Прилук. Населенный пункт Цветковое остается под контролем Сил обороны Украины, а заявления российской стороны о его «захвате» не соответствуют действительности.

В Донецкой области на стыке Покровского и Межевского направлений противник сумел продвинуться западнее и северо-западнее Новосергеевки. Сложившаяся конфигурация линии фронта создает условия для усиления давления на Новониколаевку и дальнейших попыток наступления в этом районе.



Особо напряженной остается обстановка на Константиновском направлении. Здесь продолжается инфильтрация российской пехоты в саму Константиновку и близлежащие населенные пункты. По имеющимся данным, противник уже просачивается в жилую застройку на юге и юго-западе города.



Одновременно продолжаются штурмовые действия в районах Сантуриновка и Старая Деревня на юго-восточной окраине Константиновки. По сообщениям с мест, атаки были отбиты, однако российская пехота не прекращает попыток закрепиться в жилых кварталах, а также продвинуться в направлении Ильиновки и Берестка, говорится в сообщении Олега Петренко.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»