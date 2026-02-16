В Одессе задержали корректировщицу ударов по энергообъектам

Фото: СБУ

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Одессе агентку ФСБ, которая передавала данные для ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре города.



По информации следствия, 48-летнюю местную безработную завербовали через Telegram-канал с объявлениями о «лёгком заработке». По заданию российских спецслужб она собирала координаты трансформаторных подстанций и объектов высокой напряженности, обеспечивающих электроснабжение Одессы.

Женщина передвигалась по городу на общественном транспорте, фотографировала энергообъекты и фиксировала их состояние после обстрелов. Полученные данные она отправляла куратору через мессенджер — вместе с метками на Google Maps и отчетами о восстановительных работах.



Задержали агентку по месту жительства в момент подготовки очередного отчета для представителей ФСБ. Во время обысков у нее изъяли два мобильных телефона с доказательствами шпионской деятельности.

Злоумышленнице объявлено подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.