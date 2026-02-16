Оккупанты за сутки обстрелял три населенных пункта Донетчины

За 15 февраля полиция зафиксировала 1368 ударов ВС РФ по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Под огнем находились города Константиновка, Краматорск, село Осыково. Россияне били по ним FPV-дронами», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, разрушения гражданской инфраструктуры не задокументированы.
Ранее мы писали, что россияне атаковали Краматорск 15 февраля.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
